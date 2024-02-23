Erzurum'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'da polis ekiplerince minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzurum'da polis ekiplerince minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasında Tortum yolu Keresteciler Sitesi mevkisinde bir minibüs durduruldu.
Minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü S.T. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Göçmenlerin taşınmasında öncülük ettikleri belirlenen V.E. ve H.İ.G. de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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