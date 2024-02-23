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        Erzurum'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:13
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        Erzurum'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da polis ekiplerince minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasında Tortum yolu Keresteciler Sitesi mevkisinde bir minibüs durduruldu.

        Minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü S.T. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Göçmenlerin taşınmasında öncülük ettikleri belirlenen V.E. ve H.İ.G. de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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