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        Erzurum'da 86 bin 76 makaron ele geçirildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, 86 bin 76 makaron, sigara sarma kağıdı ve kaçakçılık ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:38
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        Erzurum'da 86 bin 76 makaron ele geçirildi
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde, 86 bin 76 makaron, sigara sarma kağıdı ve kaçakçılık ürünleri ele geçirildi.

        Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narman yolunda durumundan şüphelendiği minibüsü durdurdu.

        Ekipler, minibüste yaptığı aramada, 10 bini boş 84 bin makaron, 31 bin 500 yaprak sigara sarma kağıdı, 5 bin sigara paketlemede kullanılan poşet, 2 bin 550 pamuk filtre, 24 filtreli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

        Araçtaki M.A, S.Ö. ve Y.Y. gözaltına alındı.

        M.A'nın ev ve iş yerine yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, reçetesiz hap ve 2 bin 76 dolu makaron ile 7 kilo 505 gram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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