Erzurum'da 86 bin 76 makaron ele geçirildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 86 bin 76 makaron, sigara sarma kağıdı ve kaçakçılık ürünleri ele geçirildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narman yolunda durumundan şüphelendiği minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüste yaptığı aramada, 10 bini boş 84 bin makaron, 31 bin 500 yaprak sigara sarma kağıdı, 5 bin sigara paketlemede kullanılan poşet, 2 bin 550 pamuk filtre, 24 filtreli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Araçtaki M.A, S.Ö. ve Y.Y. gözaltına alındı.

M.A'nın ev ve iş yerine yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, reçetesiz hap ve 2 bin 76 dolu makaron ile 7 kilo 505 gram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.