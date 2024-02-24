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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Berat Kandili idrak edildi

        Erzurum, Ardahan ve Kars'taki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:24
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Berat Kandili idrak edildi
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        Erzurum, Ardahan ve Kars’taki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

        Camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Ardahan'da da Berat Kandili dolayısıyla camilere gelenler, namaz kılarak dua etti. Posof ilçesindeki Merkez Camisi’nde Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Kars’ın Kağızman ilçesindeki camilerde de dua edildi, cami çıkısında lokma dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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