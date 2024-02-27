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        Erzurum'da ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye hediye alışveriş kartı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:41
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        Erzurum'da ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye hediye alışveriş kartı dağıttı.

        Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ramazan ayı öncesi yardım kartı verildi.

        İhtiyaç sahipleri, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek.

        Ayrıca Büyükşehir Belediyesince Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz ve hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ile ev eşyası yardımı da devam ediyor.

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