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        Dilek öğretmen, 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyeti anlattı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanan ve 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle tek uyarı cezasının ardından ihraç edilen Dilek Yolcu, 2013 yılında yeniden başladığı mesleğini heyecanla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:38
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        Dilek öğretmen, 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyeti anlattı
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanan ve 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle tek uyarı cezasının ardından ihraç edilen Dilek Yolcu, 2013 yılında yeniden başladığı mesleğini heyecanla sürdürüyor.

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak mesleğe başlayan Dilek Yolcu, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 sürecinde, başörtüsü taktığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

        Uzun süre işsiz kalan Yolcu, bu süreçten sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Kur'an kursunda 7 yıl eğitmen olarak çalıştı. Yarım kalan öğretmenlik hayali için 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığına başvuran Yolcu, Erzurum Şükrüpaşa İlkokulunda göreve yeniden başladı.

        O tarihten bu yana mesleğini heyecanla sürdüren Yolcu, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

        Dilek Yolcu, AA muhabirine, başörtüsü gerekçe gösterilerek görevini 5 ay yaptıktan sonra meslekten atıldığını söyledi.

        Başörtüsü nedeniyle üzerinde baskı kurulduğunu anlatan Yolcu, şöyle konuştu:

        "O dönem çok çelişkili bir durumdu. İlahiyatçısınız, Allah'ın emri örtünmek ama kimseye bunu ifade edemiyordunuz. O dönemde çalıştığım müdür bey bunu kaçmak olarak görüyordu. 'Niye benden kaçıyorsun' diyordu. Bunun Allah'ın emri olduğu aklına gelmiyordu. Üzerimde çok fazla baskı oluşturuyordu. 'Sen nasıl yaşayacaksın, paran olmazsa kimse sana bakmaz, paran olursa şöyle olur böyle olur, ortada kalırsın, başını açmak zorundasın' diyordu. Her gün psikolojik baskısını hissettim. Hayatımda ilk defa saç kıran olmuştum. O kadar acı ki saçım döküldü, bu durumda gidip de 'başörtülü çalışabilir' raporu almayı bile düşündüm. Tabii böyle bir şey mümkün değildi. En acı olaylarımdan biri buydu."

        Yolcu, "İkna çalışmaları oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak dersim az olması gerekirken, haftanın beş günü bana ders koymuşlardı. Olur da müfettiş gelirse ıskalanmasın diye. Özellikle cuma günleri İstiklal Marşı'nın olduğu zamana ders koyuyordu. Her İstiklal Marşı okunduğunda hüngür hüngür ağlıyordum. En sevdiğim şair, içinde en güzel İslamiyet'i anlatan İstiklal Marşı ve sen onda kendini çok suçlu ve nereye saklanabilir hissediyorsun." diye konuştu.

        Yaşadığı işsizlik döneminin arından Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaya başladığını anlatan Yolcu, "Başörtüsünden atılanlara af gelmişti. 2006'da öğretmenliğe dönülebilir şansı verilmişti ama o kadar korkmuştum ki tekrar başörtü yasağı gelecek korkusuyla dönmek istemedim. Benim isteğim öğretmenlikti, 2013'te ne olursa olsun dedim ve başladım. 10 yıldır elhamdülillah öğretmenlik yapıyorum." dedi.

        - "Okula giderken arkadaşlarım 'bu kadar heyecan mutluluk fazla değil mi' diyorlar"

        Yolcu, yaşadığı travmaların hiçbir zaman geçmediğini belirterek, öğretmenlik mesleğini, geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle çok daha heyecanla yaptığını dile getirdi.

        Derslerde yaşadıklarını anlatan Yolcu, "O zaman derse her girdiğimde, 'Dilek bu senin son dersin olabilir ona göre anlat' diyordum. Şimdi derse girdiğimde çok heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Okula giderken arkadaşlarım 'bu kadar heyecan, mutluluk fazla değil mi' diyorlar. Diyorum ki 'siz benim yaşadıklarımı yaşasaydınız şu anki heyecanımı anlardınız.' Başörtüyle derse girebilmenin nasıl bir nimet olduğunu biliyorum. Allah'ı rahatlıkla anlatabilmek müthiş bir keyif. Gücüm yettiği kadar öğretmenlik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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