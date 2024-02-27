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        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:14 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:14
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        F.A. idaresindeki 25 EG 489 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi'ndeki Sancak ve Şehit İbrahim Sulak caddelerinin kesiştiği kavşakta, E.D'nin kullandığı 25 ABL 604 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

        Kontrolden çıkan bu araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 25 GD 924 ve 61 DE 719 plakalı otomobillere çarptı.

        Kazada sürücülerden F.A. ile yolculardan M.B.S. ve Mirseydin Akdemir yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Ağır yaralı olan Akdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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