Erzincan'da yaralı bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede çalışmalara katılıp Erzurum'a dönen Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü çalışanları, ilçedeki arazide yaralı yaban keçisi gördü.

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