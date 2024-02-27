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        Erzincan'da yaralı bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

        Erzincan'ın İliç ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:54
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        Erzincan'da yaralı bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakılacak
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede çalışmalara katılıp Erzurum'a dönen Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü çalışanları, ilçedeki arazide yaralı yaban keçisi gördü.

        Çalışanlar, araçlarına aldıkları yaralı keçiyi DKMP Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan keçi, koruma altına alındı.

        Yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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