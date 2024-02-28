Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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