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        Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:00
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        Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, şüphe üzerine A.B'nin (49) aracında arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, araçta 8 kilo 25 gram skunk, 2 bin 5 lira, 1330 riyal, 65 manat ve 5 dolar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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