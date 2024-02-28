Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, şüphe üzerine A.B'nin (49) aracında arama gerçekleştirdi.
Ekipler, araçta 8 kilo 25 gram skunk, 2 bin 5 lira, 1330 riyal, 65 manat ve 5 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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