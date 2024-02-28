Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Ekipler, araçta 8 kilo 25 gram skunk, 2 bin 5 lira, 1330 riyal, 65 manat ve 5 dolar ele geçirdi.

Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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