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        Erzurum'da 7 yıldır aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

        Erzurum'da, 7 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:44
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        Erzurum'da 7 yıldır aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
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        Erzurum'da, 7 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 11 aranma yer alan, 6 milyon 865 bin 520 lira adli para cezası olan Kadir T'yi operasyonla gözaltına aldı.

        Sahte kimlikle yakalanan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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