Erzurum'da 7 yıldır aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 11 aranma yer alan, 6 milyon 865 bin 520 lira adli para cezası olan Kadir T'yi operasyonla gözaltına aldı.

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