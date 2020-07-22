Özel Vakıf Okulları başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Vakıf Okulları başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor

İHA

Liselere Geçiş Sınavlarının (LGS) açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin meraklı bekleyişleri de sona erdi. Açıklanan sonuçların ardından Atatürk Üniversitesi Vakıf Özel Okulları, Erzurum 1.'si çıkarma başarısı göstererek en başarılı okullar arasındaki yerini aldı.

Özel Vakıf Okulları başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor

Liselere Geçiş Sınavlarının (LGS) açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin meraklı bekleyişleri de sona erdi. Açıklanan sonuçların ardından Atatürk Üniversitesi Vakıf Özel Okulları, Erzurum 1.’si çıkarma başarısı göstererek en başarılı okullar arasındaki yerini aldı.
Sınava giren öğrencilerin 3’de 2’sinin Fen Liselerini kazanma hakkı elde ettiğini ifade eden Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, 8. sınıflara yönelik ağustos ayında başlatılan yoğun akademik eğitimin karşılığını almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
“Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” Parolasıyla Yola Çıktık
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, koordineli bir şekilde hareket ederek koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak ara verilen eğitim öğretim sürecine 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital platformlar ile devam etmeye başlamıştı. Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, pandemi süreci boyunca tüm kademelerde online dersler ile yıllık müfredata ara vermeden devam ettiklerini, alınan başarılı sonuçların da bu süreçte yapılan çalışmaların karşılığı olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Müdür Karagülle: “Ülkemiz genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, pandemi sürecinde online dersler ve denemelerle öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” parolasıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin ve velilerimizin en büyük destekçisi olduk. Bu süreçte sadece kendi öğrencilerimize değil, yüklediğimiz ders videoları ile tüm Türkiye’ye hizmet etmenin gururunu yaşadık. Emeklerimizin karşılığını her üç öğrencimizden ikisinin Fen Liselerine kayıt yapma hakkını elde ederek aldık. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu nitelikli okullara girmeye hak kazandı. Bu sürecin asıl mimarı olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “21. Yüzyıl Becerileri Kazanıyorlar”
Öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının, öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donattığını ve bunun da geri dönüşlerini başarılı sonuçlarla aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini geliştirerek yeteneklerini hayata geçirme şansı elde eden Özel Vakıf Okulu öğrencilerinin bilim, teknoloji ve sanatta dünyadaki gelişmeleri takip edip bilimin getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye kolaylıkla uyum sağladıklarını söyledi.
“Özel Vakıf Okulları Marka Haline Geldi”
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınan sonuçların kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve gurur verdiğini aktaran Rektör Çomaklı, ortaöğretimde marka haline gelen Özel Vakıf Okulları öğrencilerinin; girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyler olarak, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda eğitimde başarı hikâyeleri yazmayı sürdüreceklerini vurgulayarak akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan Atatürk Üniversitesinin tecrübesini eğitimdeki derin birikimiyle birleştiren Özel Vakıf Okullarının, 20202021 eğitimöğretim yılında da aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcilerini yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Erzurum Cumhuriyetin temel taşıdır”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Erzurum Cumhuriyetin ...
Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü fotoğrafları gün ...
Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı
YEREL HABERLER Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı
Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı Başkan Orhan: “Cumhuriyetin temelleri Erzurum’da atıldı”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı Başkan ...
Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan şiiri marş olarak besteledi
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan ...
Başkan Uçar: “Erzurum Kongresi vatan ve bayrak sevgimizin sembolüdür”
YEREL HABERLER Başkan Uçar: “Erzurum Kongresi vatan ve bayrak ...
Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti
YEREL HABERLER Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti
Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı
Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ürettiler
YEREL HABERLER Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ...
Erzurum'da süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyorlar
YEREL HABERLER Erzurum'da süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyorlar
EkoAvrasya’dan Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği
YEREL HABERLER EkoAvrasya’dan Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği
Büyükşehir’den altyapıya 12 milyon
YEREL HABERLER Büyükşehir’den altyapıya 12 milyon
Başkan Sekmen’den 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 23 Temmuz mesajı
Erzurumlu kadınlar sporu çok sevdi
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınlar sporu çok sevdi
Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan şiiri marş olarak besteledi
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan ...
TBMM’de Erzurumspor gündemi Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum’a hep zirveler yaraşır’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurumspor gündemi Milletvekili Aydemir: ...
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere kuş cenneti oldu Sakinkent “Uzundere” onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere kuş ...
İstiklal Marşından önce Erzurum’da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler
YEREL HABERLER İstiklal Marşından önce Erzurum’da okutulan marşı 102 ...
Milletvekili Aydemir: “Süper Lig'in şampiyonu olacağız” Aydemir’den dadaş taraftara övgü Milletvekili Aydemir TBMM’de basın toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Süper Lig'in şampiyonu ...
İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı
YEREL HABERLER İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi (3)
YEREL HABERLER Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ ...
Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı ’Çocuğumu aldırdım’ dedi imam nikahlı kocası tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden ...
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X