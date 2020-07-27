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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvurular başladı

İHA

Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvuru süreci başladı.

Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvurular başladı

Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvuru süreci başladı.
Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.
Kimler başvurabilir?
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında öncelikle ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
İlk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.
Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır” denildi.
Başvuruların 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacağı belirtilen açıklamada, desteklenecek proje konuları konusunda şu ifadelere yer verildi;
“Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak; Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına, destek verilecektir.
Destek Miktarı; İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı; Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını, Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını, itelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam 60.000 TL’yi geçemeyecektir.
Destek oranı; Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının; Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si, Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i, Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.” Denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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