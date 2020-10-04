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Kadın çiftçiler süt üretimini artırmak için destekleniyor Olur’da kadın çiftçilere süt sağım makinası dağıtıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Akar: “Çiftçilerin iş yükünü bir nebze olsun azaltmak adına pozitif ayrımcılık yaparak bayanlarımıza destek sağlıyoruz”

İHA

Kadın çiftçiler süt üretimini artırmak için destekleniyor Olur’da kadın çiftçilere süt sağım makinası dağıtıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Akar: “Çiftçilerin iş yükünü bir nebze olsun azaltmak adına pozitif ayrımcılık yaparak bayanlarımıza destek sağlıyoruz”

Erzurum İl Tarım Müdürlüğünce kırsalda hayvancılık yapan çiftçilere yönelik destekler devam ediyor. Olur ilçesinde 10 kadın çiftçiye düzenlenen törenle süt sağım makinesi hediye edildi.
Olur’da düzenlenen törende konuşan İl Tarım Müdürü Osman Akar, pandemi sürecinde tarım sektörünün öneminin bir kez daha ön plana çıktığını belirterek, “Dünyanın en stratejik sektörü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Tarım sektöründe en çok yorulan, emek veren bayan çiftçilerimizdir. Çiftçilerin iş yükünü bir nebze olsun azaltmak adına pozitif ayrımcılık yaparak bayanlarımıza destek sağlıyoruz. Erzurum’da çiftçilerimize yaklaşık olarak 300 milyon tarım desteği sağladık. Olurlu çiftçilerimize ise yıllık 4,5 milyon tarımsal destek sağlamış bulunuyoruz. Şimdiye kadar Olur ilçemize 100 civarında süt sağım makinesi dağıttık. Bugün tekrar 10 çiftçimize süt sağım makinesi dağıtıyoruz” diye konuştu.
Olur Kaymakamı İlker Eker, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, İl Tarım Müdürü Osman Akar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve kurum müdürlerinin katıldığı törende 10 kadın çiftçiye süt sağım makinaları teslim edildi. Kaymakam İlker Eker, ülke ekonomisine tarımsal üretimde katkı sağlamak adına bu tür desteklerin devam edeceğini belirterek, kadın çiftçilere sertifika ve sağım makinalarını teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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