Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölgede uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan operasyonlarda Horasan ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 1.252 gram bonzai maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alınırken, 1 şahsın yakalanması için de çalışmalara devam ediliyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak Horasan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.