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Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal Aquapark ve Termal Seraları gezdi Aziziye’nin yatırımlarına Vali Memiş’ten tam not

İHA

Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal Aquapark ve Termal Seraları gezdi Aziziye’nin yatırımlarına Vali Memiş’ten tam not

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Termal Aqupark ve Termal Destekli Domates Seralarını gezdi. Milyonluk yatırımları yerinde inceleyen Vali Memiş, “Aziziye Belediyemiz harikulade işler yapmış. Ben Başkanımız Muhammed Beyi ve ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede bugün Erzurum Valisi Okay Memiş’i konuk etti. Doğu’nun ilk ve tek kapalı Termal Aquaparkı ile Termal Destekli Domates Seralarını Vali Memiş’e gezdiren Başkan Orhan, yatırımlar hakkında bilgiler aktardı, hedeflerinden bahsetti. Her iki yatırımı da büyük bir ilgiyle gezen Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı tebrik ederek, “Aziziye Belediyemiz harikulade işler yapmış. Bunların her biri profesyonel yatırımlar, vizyon gerektiren yatırımlar. Ben Belediye Başkanımız Muhammed Beyi kutluyorum, tebrik ediyorum. Belediyelerimizin bu tür örnek hizmetler üretiyor olması memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.
Erzurum Turizmine Yeni Çekim Alanı
Vali Okay Memiş’in Aziziye temasları Ilıca’daki Termal Aqupark gezisiyle başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle Erzurum’a kazandırılan devasa yatırımı saunalarından, kese ve masaj odalarına, termal havuzdan aromaterapi havuzları ve bungalov evlerine varıncaya kadar baştan sona gezen Vali Memiş’e, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve yatırımcı Ercan Tamer de eşlik etti. Termal Aquapark’ı gezerken hayranlığını gizleyemeyen Erzurum Valisi Okay Memiş, bu yatırım sayesinde Aziziye ve Ilıca’nın turizmde yeni bir çekim alan oluşturacağını kaydetti. Her ayrıntısı profesyonelce düşünülen yatırımın Erzurum’a kazandırılmış özel eserlerden birisi olduğunu ifade eden Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve yatırımcı Ercan Tamer’i tebrik etti. Termal Aquapark’ın hemen yanı başında konuşlandırılan Bungalov evleri de gezen Vali Memiş, doğa ve insanın iç içe olacağı ortamlar oluşturmanın önemine dikkat çekerek, “İşte bu doğallık burada var. İnsanların tam da aradığı konsept işte bu” diye konuştu.
Memiş’in İkinci Durağı Termal Seralar Oldu
Termal Aquapark’ın ardından Vali Memiş’in bir sonraki durağı Termal Destekli Domates Seraları oldu. Ekimi bir süre önce yapılan fidelerin domates vermeye başladığı seralara üretim önlüğüyle giren Erzurum Valisi Okay Memiş’e yatırım hakkındaki bilgileri ise yine Başkan Orhan aktardı. Söz konusu projeyi KUDAKA işbirliğiyle hayata geçirdiklerini anlatan Orhan, “Seralarımızda özellikle kışın ısıtma işlemini termal sularımızla, termal suların yetersiz kaldığı dönemlerde ise biyokütle sistemiyle yaparak maliyeti minimize etmiş oluyoruz. Bu yatırımımız üretim açısından bir model teşkil etmiş olacak. Zaten yola çıkış amacımız da bu; bölgemizde termal destekli domates üretiminin yapılabileceğini göstermek. Bu doğrultuda yatırımcılarımıza da her türlü imkânı sunmaya hazırız” dedi.
Başkan Orhan’dan Seracılık İhtisas OSB Önerisi
Termal Destekli Domates Seralarını gezen Vali Memiş’e, Ilıca’da Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması önerisini sunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Burada belediyemize ait 120 dönümlük arazimiz var. Yine bu arazimizin bitişiğinde 300 dönümlük Hazine arazisi var. Bu geniş alan termal destekli seracılık faaliyetlerinin yapılabilmesi için çok müsait. Suyumuz var, üretim için yeterli imkân da var” diye konuştu.
Başkan Orhan’ın bu önerisini büyük bir memnuniyetle karşılayan Vali Memiş, “Başkanımızın bu önerisi çok değerli, burada seracılık ihtisas organize sanayi bölgesini düşünebiliriz. Sanayi Bakanlığımızın ekipleri, bizler, valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemizle birlikte bu konuyu da çalışacağız ve bir katma değer oluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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