Nihat Kırmızı
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'Sigortada eşdeğer parça kullanımı milyarlarca doları yurtiçinde tutar'

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, otomobil sigortalarında eşdeğer ve yan sanayi ürünlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi halinde onlarca milyar dolarlık tutarın yurtiçinde kalacağını söyledi. Kırmızı "Böylelikle Türk lirası ile alışveriş yapılmış olur, yerli üreticinin üretimi ve istihdam artar, cari açığımız da azalır” dedi.

11.09.2018 - 18:05 | Güncelleme:

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, oto sigortalarında eşdeğer parça kullanmanın Türkiye’ye fayda sağlayacağını söyledi. Kırmızı, araçların neredeyse tamamının ve birçok parçasının ithal olduğuna dikkat çekerek, bunun çaresinin yerli üretime geçebilmek olduğunu dile getirdi. Oto sigortalarında 0-3 yaş arası orijinal parça kullanma zorunluluğu olduğunu aktaran Kırmızı, şunları kaydetti: “Bununla ilgili bir düzenleme yapılarak eşdeğer ve yan sanayi ürünlerinin kullanılması teşvik edilse iyi olur. Kalite olarak bu parçaların çok farkı yok, sadece ithal değil. Burada değişiklik olursa yedek parça vesilesiyle çok ciddi bir gelirin döviz olarak yurtdışına çıkmasının önüne geçilir.”
İthal araçların yedek parçalarında orijinal parça kullanma zorunluluğu olduğunu belirten Kırmızı, “Orijinal parça kullanmak yerine gerçekten aynı kalitede Türk üreticilerin ürettiği eşdeğer ve yan sanayi olarak adlandırılan yerli parçaları kullanmamızın önü açılırsa onlarca milyar dolarlık bir bütçeyi ülke içinde bırakmış oluruz. Böylelikle Türk lirası ile alışveriş yapılmış olur, yerli üreticinin üretimi ve istihdam artar, cari açığımız da azalır. Bugünkü ortamda ithalat ne kadar az yapılırsa, döviz ne kadar içeride tutulursa o kadar iyi olur” dedi.
 
‘EKONOMİYE GÜVENİMİZ TAM’
 
Ekonomideki son gelişmelere de değinen Kırmızı, her sektör kadar sigorta sektörünün de bu gelişmelerden etkilendiğini belirtti. Dövizde yaşanan sert yükselişlerde merkez bankası ve hükümetin müdahaleleriyle önemli düşüşler görüldüğünü söyleyen Kırmızı, piyasalarda pozitif hareketliliğin yaşandığını bunun da ekonomimizin bu tür hareketlere dirençli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.  “Türkiye böyle bir durum yaşandı diye batacak bir ülke değil. Bazı etkileri illa ki olacaktır ama bunun üstesinden gelebilecek bir ekonomimiz, milletimiz ve gücümüz var” diye konuştu.

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