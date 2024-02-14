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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta otobüste kadın yolcuya taciz

        Esenyurt'ta otobüste kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Esenyurt'ta özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:13
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        Esenyurt'ta otobüste kadın yolcuya taciz
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıraç-Avcılar hattında çalışan özel halk otobüsü Gökevler Mahallesi'nde seyir halindeyken yolcu İ.E'nin taciz edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli K.M.A.M, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

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