Esenyurt'ta otobüste kadın yolcuya taciz

Esenyurt'ta otobüste kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 14.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:13
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıraç-Avcılar hattında çalışan özel halk otobüsü Gökevler Mahallesi'nde seyir halindeyken yolcu İ.E'nin taciz edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli K.M.A.M, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.