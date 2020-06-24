Esenyurt'taki su baskınında mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi atlattı

AA

Pınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Evlerin bodrum katlarında mahsur kalanlar da komşularının ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Ani su baskını sırasında evlerinde mahsur kalan 3 çocuğu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi yaşayan Levent Tankaş, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bu mahallede daha önce 5 kez sel olayı yaşandığını belirten Tankaş, birçok kez evlerinde mahsur kalan komşularını kurtarmak için mücadele verdiğini söyledi.

"Bu şimdiye kadar yaşanan en büyük seldi." diyen Tankaş, şöyle devam etti:

"Yan binamda mahsur kalanlar vardı. Ben de onlara yardım etmeye çalışıyordum. Hortumla çıkarmaya çalıştım. Onu çıkardıktan sonra ufak oğlum, 'Baba burada 3-4 çocuk boğuluyor.' dedi. Bunu duyunca hemen oraya koştum. 2 kişiyi daha çağırdım. Hemen korkulukları kırdık. Anneleri perişan bir haldeydi, yorgun düşmüştü."

Çocukları dışarı çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Tankaş, "Çocukları görünce kendimi suya attım. Bir tanesini kurtardım. İkinciyi almaya giderken çocukla birlikte ben de suya kapıldım. Çok şükür sonra orada bulunan başkaları da beni kurtardı. Sağ olsunlar. Çocukları da kurtardık. Kurtardığımız 3 çocuk da baygın haldeydi. Komşularımız hemen aldılar üstlerini değiştirdiler. Sonra çocuklar kendilerine geldi." dedi.