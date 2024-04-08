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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müthiş farkındalık... "Hızlı gitme, bana iş çıkarmayın!" - Son dakika haberler

        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"

        Düzce'de, motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkan sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne V For Vendetta karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Bir tesis girişinde, trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giden Gür, sürücülere yaklaşıp üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 07:26 Güncelleme: 08.04.2024 - 08:38
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        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
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        Düzce'de, motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı.

        MASKELİ, TIRPANLI FARKINDALIK

        DHA'da yer alan habere göre Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı.

        "HIZLI GİTME, BANA İŞ ÇIKARMA"

        Gür, üzerinde, "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartı vatandaşlara okuttu. Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

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        "ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ ÖLDÜ"

        Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti.

        "ŞEKER BAYRAMI ŞEKER GİBİ GEÇSİN"

        Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim" dedi.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
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