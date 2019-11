"YÜRÜYÜŞ HER ŞEYİN İLACI"



Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım. Hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika, 1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.