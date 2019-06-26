Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'i taklit etti - Magazin haberleri

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti.

Berfu Yenenler, elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekti.

Eşinin paylaşımından kısa bir süre sonra Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sosyal medyada yayınladı.

Berfu Yenenler de eşinin fotoğrafını kendi sayfasında, "Bebeği taşımama yardımcı bir bey" notuyla paylaştı.