Mehmet Ali Erbil’in işi zor



Kurban Bayramı nedeniyle birçok sanatçı çalıştı. Bunlardan biri de Mehmet Ali Erbil.



Kıbrıs'ta bir otelde sahneye tekerlekli sandalye ile çıkmak zorunda kalmış.



Görenler de ilk başta şaka zannetmiş.



Çünkü karşılarında ki Mehmet Ali Erbil.



Ancak bu işin şakası olmaz ki!



Tekerlekli sandalye şakası mı olur Allah aşkına.



Ama işte işin içinde Mehmet Ali Erbil olunca insan bir düşünüyor. Ve hep “Acaba mı?” diyor.



Bir de hiç ne hastalığı yakıştırmıyoruz Mali’ye.



Oysa ki, Mehmet Ali Erbil’in ciddi bir hastalığı var.



Her ay hastaneye yatıyor ve 24 saat serum alıyor.



O serumu almazsa ciddi sıkıntılar yaşıyor.



Ben de zaman zaman o serumu aldığı zamanlarda kendisinin yanında bulundum.



Birçok dostu gibi. Çünkü o serumu alırken dostları dolduruyor odasını. Sohbet-muhabbet.



Mali o anda herkesi güldürüyor. Neşesinden hiç bir şey kaybetmeden.



O yüzden de ne bir hastalık ne de kötü bir şey yakıştırılmıyor ona.



O yüzden de işi zor. Kimse inanmıyor. Mali, “Yürürken denge problemi yaşıyorum. Kulisten buraya tekerlekli sandalyeye

ihtiyaç duydum” demiş.



Daha fazla ihtiyaç duymaz o kadarla sınırlı kalır inşallah.

Nur Yerlitaş’ı ziyaret ettim

Hatırlarsanız kısa bir süre önce Nur Yerlitaş’tan sevimsiz bir haber gelmiş ve apar topar ameliyata alınmıştı.



Beynindeki kitle nedeni ile ameliyat oldu Nurella.



Ben de bayramdan önce kendisini ziyarete gittim.



Evinde dinleniyor, gayet iyi gözüyor en yakında zamanda toparlanıp yine karşınızda olacaktır. Ancak şu ara sosyal medya da yok.



Çünkü hiç bir sosyal medya hesaplarını kullanmıyor Nurella dinleniyor.



Meraklısına.



Bence de en doğrusun yapıyor.



Hepimizin ara ara sosyal medya tatiline çıkmamız gerek. Gerçekten buna hepimizin ihtiyacı var acilen hem de. Toplum olarak.

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