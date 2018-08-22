Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Uzun zamandır Vertigo hastalığıyla uğraşan Erbil, yürümekte zorlandığı için sahneye de tekerlekli sandalye ile çıkmak zorunda kaldı. Sanatçı, "Bunu bir espri olarak almayın, bu işin şakası yok. Yürürken denge problemi yaşıyorum. Kulisten buraya kadar tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydum. Sahneye de böyle çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Programının büyük bölümünü tekerlekli sandalyede yapmak zorunda kalan Mehmet Ali Erbil, sahneye Cihan Ünal'ı davet etti. Ünal ile sohbet etmek için ayağa kalkan Erbil, "Vallahi zor iş, ama hep böyle kalacak değilim, işimi ayakta yapmak istiyorum" dese de yaşadığı denge sorunu nedeniyle tekrar tekerlekli sandalyeye oturdu.

Candan Erçetin, Mehmet Ali Erbil'in programından önce sahneye çıktı. Erçetin, şarkılarıyla bayram tatilcilerini coşturdu.

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