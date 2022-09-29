Eşini katleden kocaya 'tahrik indirimi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini katleden kocaya 'tahrik indirimi'
ABONE OL

Trabzon'da eşini çay bahçesinde katleden kocaya 'tahrik indirimli' ceza!

Trabzon'da, çay bahçesinde tartıştığı Azerbaycan uyruklu eşi Turana Umayev'i tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu sanığın cezası belli oldu. Eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilen sanığa tahrik indirimi 24 yıl hapis cezası verildi

Eşini katleden kocaya 'tahrik indirimi'
Eşini katleden kocaya 'tahrik indirimi'
0:00 / 0:00
AA

Trabzon'da karısını çay bahçesinde tabancayla öldüren kocanın cezası belli oldu.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çay bahçesinde Azerbaycan uyruklu eşi Turana Umayev'i (38) tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Elvin Umayev (34), Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

EŞİNİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Elvin Umayev, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek eşinin ailesinden özür diledi.

CEZADA 'TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi, daha sonra olaydan önce maktulün sanığa yönelik sözleri ve çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini yönündeki beyanları dolayısıyla tahrik indiriminden 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa olayda kullandığı ruhsatsız tabanca bulundurması nedeniyle verilen 2 yıl hapis cezası ise 1200 lira adli para cezasına çevrildi.

TABANCA İLE BAŞINA ATEŞ ETMİŞTİ

Ortahisar ilçesinde 21 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde tartıştığı eşi Turana Umayev'i tabancayla başına ateş ederek öldüren Elvin Umayev teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri! 30 Eylül 2022 En güzel, kısa, dualı ve ayetli Cuma mesajları ve sözleri!
GÜNDEM En yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!
Ardahan Valisi Hüseyin Öner: Depremde Ardahan´da 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar var
GÜNDEM Vali Öner depremin hasarlarını açıkladı
CHP'li Özel: Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında
GÜNDEM CHP'li Özel'den Mersin saldırısı açıklaması
41 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı
GÜNDEM 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle ...
Maganda kâbusu! Trafikte tartıştığı kişiye ateş açtı
GÜNDEM Trafikteki kâbusta magandalar yakalandı!
Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha
GÜNDEM Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha
Son dakika: Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
GÜNDEM Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
Son dakika haberi: TSK vurdu! 140 km derinliğe harekat!
GÜNDEM TSK vurdu! 140 km derinliğe harekat!
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
GÜNDEM Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Son depremler tablosu 29 Eylül | Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Son depremler tablosu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.