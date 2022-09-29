Eşini katleden kocaya 'tahrik indirimi'

Trabzon'da karısını çay bahçesinde tabancayla öldüren kocanın cezası belli oldu.
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çay bahçesinde Azerbaycan uyruklu eşi Turana Umayev'i (38) tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Elvin Umayev (34), Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
EŞİNİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Elvin Umayev, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek eşinin ailesinden özür diledi.
CEZADA 'TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI
Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi, daha sonra olaydan önce maktulün sanığa yönelik sözleri ve çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini yönündeki beyanları dolayısıyla tahrik indiriminden 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa olayda kullandığı ruhsatsız tabanca bulundurması nedeniyle verilen 2 yıl hapis cezası ise 1200 lira adli para cezasına çevrildi.
TABANCA İLE BAŞINA ATEŞ ETMİŞTİ
Ortahisar ilçesinde 21 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde tartıştığı eşi Turana Umayev'i tabancayla başına ateş ederek öldüren Elvin Umayev teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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