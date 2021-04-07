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Eşinin ölümünün ardından hayatın yükünü omuzlayan kadın girişimci ailesini mantar üreterek geçindiriyor

Samsun'un Canik ilçesinde eşinin vefatının ardından hayatın yükünü omuzlayan 42 yaşındaki Aysun Şen, mantar üreticiliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Eşinin ölümünün ardından hayatın yükünü omuzlayan kadın girişimci ailesini mantar üreterek geçindiriyor
AA

Kırsal Kaşyayla Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Aysun Şen'in eşi, 2 yıl önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.Eşinin ölümünün ardından hayatın tüm yükü omuzlarına yüklenen, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Şen, sabah erken saatlerde kalkıp semt pazarlarında tezgah açarak evini geçindirmeye çalıştı.

Yaşları 8 ile 19 arasındaki çocuklarıyla ilgilenememesi nedeniyle pazarcılığı bırakıp hayvancılığa başlayan genç kadın, bir süre de bu işi yaptıktan sonra 2 ay kadar önce bir yakınının tavsiyesi üzerine evinin altında mantar tesisi oluşturdu.Kendisi gibi eşi vefat eden Latife Gök ile ortaklık yapan Şen, ürettiği mantarı toptancılara satıyor.Şen'i örnek alan mahallesindeki bazı kadınlar da mantar üreticiliği yapmak için çalışma yürütüyor.

Şen, AA muhabirine, şimdilik 100 metrekarelik alanda üretim yaptığını, zamanla tesisinin kapasitesini artırmak istediğini söyledi.

Ürünlerini Samsun ve çevre illerdeki toptancılara sattığını anlatan Şen, "Yılda 3-5 defa ekim yapıp her hasatta 2-2,5 ton verim alınabilir. Yıllık ortalama 10-15 ton verimi yüksek, kaliteli beyaz mantar üretmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatinde uyanarak işimin başına geçiyorum. Hasat zamanı geldiğinde ise komşularım ve çocuklarımın yardımı ile tamamı kadınlardan oluşan işçilerle çalışıyorum. Bir taraftan iş bir taraftan da ev hayatıyla ilgilendiğim için mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Şen, mantar üretimin çok zahmetli olduğunu, sürekli başında durulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mantarın sürekli pazarı var. Sürekli üretim yapsak sürekli alıcısı var. Pazar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan üretmek. Bence tüm kadınların girişimcilik yapması, erkeğinin eline bakmaması lazım. Özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların kendi işini kurması gerekir. Çünkü kırsaldaki kadınların hayatı kolay değil. Herkes böyle bir tesis kurup mantar üretimi yapabilir. Ben bu sayede 4 çocuk bakıyorum ve evimi geçindiriyorum."Latife Gök ise ek gelir olması için başladıkları mantar işinin her iki ailenin de geçimini sağladığını dile getirdi.

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