Eski ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüğü iddiasını yalanladı

Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası konularında telefon görüşmesi yaptığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Netanyahu ile 26 Temmuz'da iki buçuk saat süren bir görüşme yaptığını aktaran Trump, o günden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade etti.

Trump, "Onunla konuşabileceğimi umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." dedi.

Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kabul etmeye teşvik edip etmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." ifadelerini kullandı.