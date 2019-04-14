Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara yolunda meydana geldi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, aralarında trafik polisi aracı ve gelin arabasın da olduğu 8 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre kazada, polis aracında bulunan 1 polis memuru ağır yaralandı. Polis memuru sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu kaza yapan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.