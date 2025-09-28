Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Yatan hastalara 'karekodlu' hastane rehberi

        ESKİŞEHİR'de Yunus Emre Devlet Hastanesi, doktor vizit saatleri, hemşirelerin ne zaman ilaç vereceği, hangi saatlerde yemek ve ara öğün geleceğinin yanı sıra kantinlerin yerini gösteren karekodlu cep telefonu uygulaması geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:29 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatan hastalara 'karekodlu' hastane rehberi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de Yunus Emre Devlet Hastanesi, doktor vizit saatleri, hemşirelerin ne zaman ilaç vereceği, hangi saatlerde yemek ve ara öğün geleceğinin yanı sıra kantinlerin yerini gösteren karekodlu cep telefonu uygulaması geliştirdi. Hasta odalarına yerleştirilen QR kodların 3 haftada 1200 kez kullanıldığını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, “Hastalarımız yattığı yerden hastaneyle ilgili videolu anlatımların da bulunduğu tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar” dedi.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi, tedavi gören hastalar için ‘Yatan Hasta Rehberi’ isimli bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanenin bilgi işlem personeli tarafından hazırlanan uygulama kapsamında hasta odalarına QR kodlar asıldı. Hastalar cep telefonu ile okutulan kod ile hastane hakkında merak ettikleri, hangi hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri ve tedavi gördükleri süreç hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri hedeflendi.

        3 HAFTADA 1200 KİŞİ KULLANDI

        Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, projenin nisan ayında tasarlandığını ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘İyi Uygulama Örnekleri’ne başvurulduktan sonra yaklaşık 3 hafta önce hayata geçtiğini söyledi. QR kod ile hastaların istedikleri bilgilere, istediklerinde ulaşabileceklerini belirten Uzm. Dr. Mumcu, uygulama içerisinde videolu anlatımların olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, QR kodları okutan ziyaretçilerin sistemdeki anket aracılığıyla istek ve önerilerini de kolaylıkla paylaşabileceklerine değinen Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, 3 haftalık kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1200 kişinin uygulamayı kullandığını ve 400’e yakın anketin doldurulduğunu söyledi.

        ‘PROJEYİ KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRDİK’

        Bakanlığın ‘İyi Uygulama Örnekleri’ne başvuruda bulunduklarını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Mumcu, “Hastalarımızın yattığı andan itibaren taburcu olana kadar ihtiyaçları olan birtakım bilgilere erişim kolaylığı sağlamak için nisan ayında böyle bir proje düşündük. Kısa sürede karekod uygulamasını hayata geçirdik. Burada genel olarak hastane tanıtımı, hastanemizde hangi tür hizmetler veriliyor, hastalarımızın yattığı süreçten taburculuğuna kadar geçirdiği sürecin kısa bir özeti videolarla anlattık. Hastane ziyaret saatlerimiz, hastanemizin yemek saatleri, onun dışında isterlerse manevi destek birimine nasıl ulaşabilecekleri ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar gibi bilgilendirmeler var. En sonunda bir anketimiz mevcut, bu anketimizde de hasta memnuniyetimizi ve bize öneri ile taleplerini iletmelerini istedik” diye konuştu.

        ‘HASTALAR MEMNUN’

        Kantin hizmeti olan lokasyonlar ve acil çıkışların yerleri hakkında bilgilere de QR kod ile ulaşabildiğini belirten Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, “Şimdiye kadar 1000’e yakın QR kodu okuyan hastamız var. Yaklaşık 310 tane ankete de cevap vermiş hastamız mevcut. Hastalarda bir memnuniyet var. Bizim aslında hasta yatarken, hastaya 3 dakikalık anlattığımız, yatakta yattığında acil butonu nerededir? Hemşire çağırma butonu nerededir? Tuvalette herhangi bir şey olduğunda hemşire çağırma butonu nerededir’ gibi kısa sürede anlattığımız şeyler çok kalıcı olmuyor. Burada yattığı yerde bunları da dinleyebiliyor. Bu yüzden hastalarımızdan aldığımız geri dönüşlerde de memnuniyetlerini bu konuda dile getirdiler. Doktor vizit saatleri, hemşirelerin ne zaman ilaç vereceği, günde hangi saatlerde yemek ve ara öğün geleceği ile ilgili hastanın ulaşabileceği kısa bilgiler mevcut” ifadelerini kullandı. Uygulamanın refakatsiz kalan hastalar için de daha hızlı ve kolay ulaşım sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Mumcu, hastaların uygulama üzerinden talepleri doğrultusunda içeriklerini yenilediklerini de sözlerine ekledi.

        ‘KOLAYLIKLA SORULARIMIN CEVAPLARINI ALABİLİYORUM’

        Hastanede tedavi gören bebeğine refakatçilik yapan Buse Erdoğan, uygulamayı başka bir yerde görmediğini söyledi. QR kod sayesinde bebeğinin yanından ayrılmadan birçok bilgiye ulaşabildiğini dile getiren Erdoğan, “Dün geldik, bugün burada ikinci günümüz olacak. Bence iyi bir şey yapılmış, en azından hijyen açısından odaların temizliği olsun, hasta memnuniyeti olsun değerlendirme olarak güzel bir fırsat sunulmuş. QR kod olduğu için ulaşımı daha kolay, daha hızlı ve daha çabuk oluyor. Küçük bir bebeğim olduğu için hemşireye kolaylıkla gidemediğim için karekodu okutup, hemşireye kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor, sorularımın cevaplarını alabiliyorum. Eskiden anneler çocuklarını yalnız bırakmak zorunda kalabiliyorlardı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Spor Şenliği" düzenlendi
        Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Spor Şenliği" düzenlendi
        İşitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar", engelleri aşmak için...
        İşitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar", engelleri aşmak için...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...