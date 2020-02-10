Uyuşturucunun küçüğüne de büyüğüne de 'af' yok Polisin ele geçirdiği 2,17 gram bonzai ile uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, polis ekiplerinin aramalarda ele geçirdiği 2,17 gram bonzai ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Son olarak Narkotim, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramada S.Ö. isimli şüphelinin üzerinden satışa hazır olarak paketlenmiş 2,17 gram (16 çıkı) bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler, 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yaparken, S.Ö. isimli şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen S.Ö., burada çıkarıldığı mahkemece; 2,17 gramlık bonzai maddesinin delil olarak kullanılmasıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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