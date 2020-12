Eskişehirspor Başkanı Akgören: 13 ayda 23 milyon borç ödedik

Engin ÖZMEN Hakan TÜRKAN / ESKİŞEHİR (DHA) Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, 13 aylık görev süreleri boyunca 23 milyon borç ödediklerini ifade ederek, "Biz kulübü yaşatırken, Eskişehirspor kulübüne gelmesi gereken ama icralık olduğu için gelemeyen borçlara ödenen 10 milyon 500 bin lira var. Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bu rakamları net olarak söylüyorum ve bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek" dedi.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da başkan Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri´nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekonomik kriz içindeki takım için 13 aydır gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Akgören, şu ana kadar 23 milyon borç ödediklerini söyledi. Aynı zamanda kulübü yaşatma çabasında olduklarını kaydeden Akgören, "İnsanların Eskişehirspor ile ilgili gerçek bilgilere birinci ağızdan ulaşmasını hedeflediğimiz için bugünü seçtik. Yönetime geliş şeklimiz bazen unutuluyor. Büyük beklentilere giriliyor. Yönetime geliş şeklimizi tüm camiamız biliyor ve konulara vakıf. Bizler bu göreve Eskişehirspor Kulübü'nü yaşatmak, kulübü kapattırmamak, şehrin namusunu kurtarmak için talip olduk ve yaklaşık 13 aydır bu mücadeleyi veriyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana 12 milyon 731 bin lira parayı nakit olarak bu kulübe ödedik. Bunun haricinde biz kulübü yaşatırken, Eskişehirspor Kulübü'ne gelmesi gereken ama icralık olduğu için gelemeyen borçlara ödenen 10 milyon 500 bin lira var. Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bu rakamları net olarak söylüyorum ve bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek. Eskişehirspor yönetim kurulu, Eskişehirspor´un 35 milyon lira borcunu ödeyecek. Futbolcular hariç kulübün sadece ayakta kalabilmesi için her ay, personel maaşı, mutfak masrafları, doğalgaz, elektrik, bakım onarım, ulaşım, kargo, benzin, özel güvenlik, deplasman masrafları, vergi ve SGK ödemeleri, saha bakımları gibi kalemlerde 490 bin liraya ihtiyacı var. Bu bir masraf sarmalı. Bu ayı ödüyorsun bitmiyor ve buna futbolcu ödemeleri, primler hariç onları da katarsak yaklaşık 8 milyon lira masrafımız var" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE BİRÇOK TAKIM BU FORMA UYGULAMASINI YAPIYOR"

Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor maçında yaşanan `forma kriziyle´ ilgili açıklamalarda bulunan Akgören, kendilerinden önce her maçta 42 formanın kaybolduğunu ve takıma ciddi bir maliyet getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Bir bardak suda koparılan fırtına, tamamen yanlış anlaşılma. Göreve geldiğimizde sezonun 13´üncü haftasında maça çıkacağız. Bizden ilk istenen forma. O dönem takımın tedarikçisine para gönderdik. Her hafta forma parası gönderiyoruz. Bakıyoruz `Başkanım forma kalmadı.´ Gördük ki geçmişte birçok dönemde olduğu gibi Eskişehirspor Kulübü'nün 2 takım forması maçtan sonra yok oluyor. Her futbolcu için 2 forma hazırlanıyor. Özellikle yabancılar maçtan sonra 2 formayı alıp gittiklerini söylediler. Saha içindeki yaşanan yırtılma ve benzeri gibi bir şey değil soyunma odasından kaybolanı oyuncudan alacağımızı söyledik. Süper Lig´in birçok takımı aynı uygulamayı yapıyor. Böylesine dar boğazda böyle sıkıntıların yaşandığı dönemde tasarruf etmesek kulübü toplayamayız."

"KULÜBÜN ARAÇLARINI HURDALIKTAN TOPLADIK"

Eskişehirspor Başkanı Akgören, geçmişte kulüp üzerine alınan araçları hurdalıktan toplayıp yeniden hizmete aldıklarını söyledi. Hala kulüpte görünen cipleri bulamadıklarını anlatan Akgören, "Bu kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan pikaplar aldık, topladık. Şu anda kulüp hizmetinde kullanılıyor. Hurdalıkta cip bulduk bunu tamir edelim, astarı yüzünü geçiyor toparlayamıyoruz. İki tane pikap ve bir otobüsü kurtardık ve şu anda Eskişehirsporumuza hizmet ediyor. Biz Eskişehirspor´un malına sahip çıkarak hata mı ediyoruz ? Bize Allah sizden razı olsun diyeceğine kadar yerin dibine gömdünüz" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor´un güncel 26 milyon 31 bin lira vergi borcunun yapılandırma ve peşin ödenmesi koşuluyla 8 milyon 839 bin 461 liraya düşeceğini belirten Akgören, bunu tüm eski başkanlara, yöneticilere anlatarak ödemeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN

