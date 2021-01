Kazım Kurt’tan kız öğrencilere apart desteği İlk protokol imzalandı, bina yaz aylarında teslim edilecek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 3 üniversitenin bulunduğu Eskişehir’e, üniversiteli kız öğrencilerin barınması için apart yurt açmaya hazırlanıyor.

Büyükdere Mahallesi’ne yapılacak apart yurt, için arasa sahibi Ali Ekber Sakıcı ile protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, üniversiteli gençlerin yaşadıkları sorunların başında barınma ve yurt problemlerinin geldiğine dikkat çekti. Başkan Kurt, “Öğrencilerin bu soruna bir nebze çözüm olmak hem de kız öğrencilerin üniversite eğitimini desteklemek için apart yurt açacağız. Eğitim desteğimiz çeşitli çalışmalar ile devam edecek” dedi.

Gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak, onların eğitimine destek olmak için gençlik merkezleri açan, atölyeler düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şimdi de öğrencilerin en büyük sorunlarından olan barınma ve yurt problemine el attı. Odunpazarı Belediyesi, Büyükdere Mahallesi’ne kız öğrenciler için apart yurt açmaya hazırlanıyor. Apart yurt projesi için Ali Ekber Sakıcı’nın da katılımıyla protokol imzalandı.



Odunpazarı belediyesi bedelsiz olarak kullanacak

Başkan Kurt’un makamında imzalanan protokol kapsamında arsa sahibi Ali Ekber Sakıcı, kız öğrencilerin konaklaması için 18 odadan oluşacak 9 apart daire yapacak. 2021 yılının Ocak ayında başlayacak inşaat, Ağustos ayında Odunpazarı Belediyesi’ne teslim edilecek. Sakıcı, söz konusu binanın kullanma hakkını bedelsiz olarak Odunpazarı Belediyesi’ne verecek. Binanın, teslim tarihinden itibaren kullanım hakkı ile beraber, bakım, onarım işleri ve bina ile ilgili her türlü sorumluluk ise Odunpazarı Belediyesi’ne ait olacak.

İmza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, desteği için Ali Ekber Sakıcı’ya teşekkür etti. Eskişehir’de bulunan 3 üniversitede yaklaşık 71 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Başkan Kurt, öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin barınma ve yurt problemi olduğunu vurguladı. “Zaman zaman öğrenciler ile bir araya gelip onların sorunlarını dinliyoruz. En büyük sorunlarından birinin barınma ve yurt olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin bu soruna bir nebze çözüm olmak hem de kız öğrencilerin üniversite eğitimini desteklemek için Büyükdere Mahallesi’ne apart yurt açacağız” diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin eğitim desteğinin çeşitli çalışmalar ile devam edeceğini kaydetti.

Odunpazarı Belediyesi’nin Eskişehir için çok önemli işlere imza attığını dile getiren Sakıcı, Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.