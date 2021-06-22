Üreticiler yağıştan memnun Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan "15-20 gündür aldığımız yağmurlar üreticimizin ürünlerine çok güzel katkı sağladı" "Dün Eskişehir’de yaşanan sel Tepebaşı bölgesindeki tarımı pek olumsuz etkilemedi" "Bizim için en büyük afet, verilen eğmeğe karşılık üreticinin ürünlerinin güzel bir fiyatta satılmamasıdır”

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, dün Eskişehir’de yaşanan selin Tepebaşı bölgesindeki tarımı pek olumsuz etkilemediği belirterek, “Bizim için en büyük afet, verilen eğmeğe karşılık üreticinin ürünlerinin güzel bir fiyatta satılmamasıdır” dedi.

Eskişehir’de son kaç gündür yaşanan sağanak yağmur bölgedeki tarıma fayda sağladı. Yaşanan kuraklık döneminde yağan yağmur üreticilere umut olurken, kente dün yaşanan sel bazı yerlerde hasara neden oldu. Diğer yandan ilde en çok sebze üretilen Tepebaşı bölgesi, yaşanan selden pek etkilemezse de, üretici, mahsullerini umdukları fiyattan satamamak üreticiyi üzüyor.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, selde gördüğü hasar ile ilgili konuştu. Başkan Buluşan, “Tepebaşı bölgemiz olarak 1520 gündür aldığımız yağmurlar çok güzel. Sağanak şeklinde yağmur yağması üreticimizin ürünlerine çok güzel katkı sağlamıştı. Özellikle ay çiçeği, mısır, sebze tarlalarımız bu sağanak yağışından nasibini aldı. Bildiğiniz üzere Tepebaşı bölgemizde diğer illere göre daha çok sebze üretiliyor. Bu nedenle sağanak yağmur bölgemizde verim sağlayacak. Bu sağanak yağışın ardından yaşanan sel ilçemizin bazı yerlerinde harara neden oldu. Ancak ilimizin diğer illerinde tabi hasarlar çok fazla oldu bize göre. Tepebaşı bölgemizde sel ile ilgili bugüne kadar çok şükür fazla hasarımız olmadı. İnşallah, geçen sene yaşadığımız doğala afet bu sene yaşamayız. Ancak bizim için en büyük afetimiz üreticinin ürünlerinin güzel bir fiyatta satılmamasıdır. Üretici verdiği emeğe karşı fiyat alamamaktadır. Bu da bizleri çok zor duruma sokuyor” dedi.

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