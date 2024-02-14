Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde, Cengiz Topel Heykeli önündeki tramvay yolunda bulunan otluk alanda yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otluk alan zarar gördü.

        Yangının, çevrede oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Sivrihisar ilçesini z...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Sivrihisar ilçesini z...
        Drift atan motosikletliye 51 bin 694 lira ceza
        Drift atan motosikletliye 51 bin 694 lira ceza
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, Bozan ve Sevinç'i ziy...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, Bozan ve Sevinç'i ziy...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü (2)
        Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü (2)