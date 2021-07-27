Korona virüsün bıraktığı hasarlar için 'Sinirli Ot' yoğun talep görüyor

Pandemi döneminde sıkça tercih edilen bitkisel ürünlerden sinirli ot, özellikle korona virüs atlatanların yoğun talebini görüyor.

Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsle mücadele küresel olarak hala devam ediyor. Vatandaşlar ise bitkisel ürünler kullanarak kendilerince tedbir alıyor. Uzun yıllardır aktarlarda satışı yapılan fakat pandemi döneminde talep yoğunluğu yaşanan sinirli ot ise bitkisel tedbirler arasında yerini alıyor. Demlenerek tüketilen sinirli ot, özellikle korona virüsü atlatan kişiler için büyük fayda sağlıyor. Solunum yolu sıkıntısı çekenler tüketmesi durumunda rahatlık sağlayan sinirli ot, son zamanlarda aktarlara en çok sorulan bitkisel ürünler arasında yerini alıyor.



“Çay gibi demlenip içildiği takdirde ciğerleri açar ve solunumda rahatlık sağlar”

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye ürünlerinin satışını yapan Koray Özkılıç, sinirli otun yıllardır bilinen fakat son zamanlarda çok tercih edildiğini belirtiyor. Öte yandan sinirli otun faydalarını atlatan Özkılıç, “Sinirli otu 30 yıldır satıyoruz. Normalde bu ot zaten vatandaşlar tarafından biliniyor. Fakat son zamanlarda pandemiden dolayı popülaritesi arttı. Pandemide insanlar sinirli otun değerini anladı. Sinirli ot vücuttaki A, B ve D vitamini eksikliklerini kapatır. Korona virüsün akciğere verdiği zararla nefes alıp vermede yaşanan güçlüğe iyi gelir. Bronşit, astım, nefes darlığı, KOAH gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Çay gibi demlenip içildiği takdirde ciğerleri açar ve solunumda rahatlık sağlar. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde sinirli ota yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle korona virüse yakalananlar tedavi sonrası akciğerlerinde kalan hasardan dolayı yaşadıkları solunum sıkıntısı için çok fazla tercih ediyorlar. Korona virüse yakalanmamış olanlar ise tedbir amaçlı tüketiyorlar. Sabah ve akşam birer su bardağı içmeleri yeterli oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.