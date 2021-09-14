Konut satışında azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında, 2020 Temmuz ayına göre yüzde 22,1 oranında azalarak 2 bin 68 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Ağustos ayında konutların 506 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 562 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 68 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,2 oranında azalarak 410 adet, diğer satışlar ise yüzde 15,1 oranında artarak bin 658 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 410 konutun 92 adedi ilk satış, 318 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

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