Çevre dostu araçlar ile binlerce lira tasarruf

Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının hizmetine sunulan yüzde 100 elektrikli otobüsler, sağladığı yüzbinlerce liralık tasarrufun yanı sıra çevre dostu olmaları ile de Tepebaşı’nın geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan kazandığı hibe ile edindiği 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Türkiye’de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediye olan Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor. Elektrikli otobüs konusunda eğitimli 4 sürücü tarafından kullanılan araçlar, Tepebaşı Belediyesi’nin vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetlerinde kullanılırken, elektrikli araçların her biri haftalık ortalama 400 kilometre mesafe kat ediyor. Tam dolu aküleriyle 300 kilometre yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda, 24 kilovat gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor.

511 bin TL yakıt tasarrufu

Dizel bir otobüsün 100 kilometre mesafede yakıt tüketimi 33,16 litre ile 264 TL iken; Tepebaşı Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri ise 65 kilovat enerji ile 71,11 TL’ye 100 kilometre yol alabiliyor. Böylece Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüsleri ile 100 kilometre mesafede dizel bir otobüse göre 192,89 TL tasarruf sağlamış oluyor. Nisan 2016’dan bu yana aktif olarak kullanılan araçlar toplamda 265 bin kilometre yol kat ederken, bu güne kadar sadece yakıt tasarrufu 265 bin kilometrede 511 bin 158 TL oldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüs üreticisi Bozankaya’dan temin ettiği araçlar, sağladığı bu tasarrufun yanı sıra “Sıfır emisyon, sıfır kirlilik, sıfır gürültü” sloganı ile hizmet vererek, çevre ve gürültü kirliliği konusunda da örnek oluyor.

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