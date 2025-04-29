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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı

        Euro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:41
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        Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

        Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

        Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, nisanda eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye düştü. AB'de ise endeks nisanda 2,1 puan gerileyerek eksi 16 seviyesinde ölçüldü

        Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandı.

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