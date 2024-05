2024 EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELER LİSTESİ

İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

Lüksemburg: TALI - "Fighter"

Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Letonya: Dons - "Hollow

Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"

Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"

Norveç: Gåte - "Ulveham"

İtalya: Angelina Mango - "La Noia"

Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"

Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"

Portekiz: iolanda - "Grito"

Ermenistan: LADANIVA - "Jako"

Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"

İsviçre: Nemo - "The Code"

Slovenya: Raiven - "Veronika"

Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

Fransa: Slimane - "Mon Amour"

Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"