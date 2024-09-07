Evde bakım parası sorgulama işlemleri hız kazandı. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Tutarı 9 bin 77 TL olan devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bu ay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.