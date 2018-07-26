Şehirde yaşayanlar, toprağa hasret kalanlar, sebze ya da meyve yetiştirebileceği bahçesi olmayanlar doğal sebze ve meyve tüketebilmenin hayalini kurar durur. Öte yandan sebzeleri dalından koparıp sofraya getirmek hayal gibi görünse de gerçekleşmesi imkansız değil.

Ancak bahçede sebze yetiştiriciliğine başlayanların dikkat etmesi gereken birkaç husus var. Örneğin bitkilerin daha iyi büyüyebilmesi için çoğunlukla geniş saksılara ihtiyaç olduğu unutulmamalı.

EVDE DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?

İlk olarak tohumları ıslak bir bezde nemlenmesi için 24 saat bekletin. Toprağa küçük bir kap ile torf ekleyerek tohumların üzerine serpin. Tohumları tekrar torf ile 1 cm kalınlıkta örtün. Üzerini sulayarak siyah poşetle kapayın. Çimlenme sonrasında poşeti kaldırın. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmayan ama aydınlık bir alanda domateslerinizin yetişmesini bekleyin. Toprağı her gün sulayın.

EVDE BİBER NASIL YETİŞTİRİLİR?

İlkbahar mevsiminde saksıya tek fide olarak ekin. Tohumların bir an önce çimlenmesi için saksı toprağının sıcak olmasına özen gösterin. Çimlenme sonrasındaysa saksıyı bir ay kadar serin yerde tutun. Bitkinin büyümesini yavaşlatmaması açısından biber fidelerini çiçek açtıkça koparın.

EVDE SALATALIK NASIL YETİŞTİRİLİR?

Tohumları toprağa koyduktan sonra üzerlerini eşit olacak şekilde ince bir toprak tabakası ile kapatın. Yağmurlama şeklinde her gün sulayın.

ORTANCA BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ORKİDE BİTKİSİ BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?