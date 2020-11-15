Evi yanan şahsa maske cezası iddiasına flaş açıklama! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 TL para cezası kesildiği iddia edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı. Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T.'nin ise polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemediği ve şahsa maske takmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandığı iddia edildi.

İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin ise İnegöl Kaymakamlığı'ndan yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

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