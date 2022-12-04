Evrim Alasya: 'Kızılcık Şerbeti', ters köşe, alternatifi olan bir hikâye

"Kızılcık Şerbeti', ters köşe, alternatifi olan bir hikâye" 0:00 / 0:00

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'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Evrim Alasya ve Barış Kılıç, SHOW TV'de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ömür Sabuncuoğlu

"BIÇAK SIRTI BİR KONUYA TATLI-SERT İŞLENDİĞİ BİR HİKÂYESİ VAR" 'Kızılcık Şerbeti'nin hikayesine değinen Kılıç, "Bıçak sırtı bir konuya tatlı sert işlendiği bir hikâyesi var dizinin. Ciddi eleştiriler alsak da devam ettik ve seyirci bizi anlamaya başladı" dedi. Evrim Alasya da "Ben oyuncu olarak ters köşeleri seviyorum. Terk köşe alternatifi olan güzel bir hikâye 'Kızılcık Şerbeti'. Derdi olan güzel bir işin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'KIVILCIM' - 'ÖMER' AŞKI NEREYE GİDECEK? 'Kızılcık Şerbeti'nde kavgayla başlayan ve yavaş yavaş aşka dönüşen bir hikâye var… 'Ömer' ve 'Kıvılcım' karakterlerini canlandıran iki oyuncu, dizinin olası aşkına dair açıklamalar da yaptı. Evrim Alasya, "Kıvılcım'ın zemini sarsılıyor aslında. Büyük acılar çekiyor ama bir yandan da bambaşka bir heyecan çalıyor kapısını. 'Kıvılcım' – 'Ömer' aşkı emin adımlarla ilerliyor. İlk açılanın 'Kıvılcım' olmasının da güzel olduğunu düşünüyorum" dedi. Barış Kılıç ise "Kıvılcım' zor bir kadın. Beğeniyor 'Ömer' ama bir yandan korkuyor da. 'Ömer' de aşkı hiç yaşamamış bir karakter. O yüzden zor olan daha cazip geliyor onlara" ifadelerini kullandı.

"EŞİME AÇILMAKTA ÇOK ZORLANDIM" Öte yandan Ayşegül Yıldız ile mutlu evliliğinin temellerinin nasıl atıldığını anlatan Barış Kılıç, "İçine kapanık bir çocuk değildim ama eşime açılmakta çok zorlandım. Günlerce birbirimize açılamadık ve tanışmakta zorlandık. Sonunda kolundan tutup, derdimi anlatabildim. 10 yıl flört ettik, ayrılıklarımız oldu ama sonunda evlendik" diye konuştu. Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Yıldız

"OKULUN MAYOLU KIZIYDIM" Popüler bir gençlik dönemi geçiren Evrim Alasya, "Okulun jimnastik takımındaydım. Sürekli gösterilere çıkıyordum. Mayoyla gösteri yapan kız olarak tanıyordu herkes. Bir popülerlik oluyordu, jimnastikçi kız olarak gösteriliyordum" ifadelerini kullandı. İlkokul yıllarında kekeme olduğunu açıklayan Kılıç da "Liseden sonra dönüşüp evrildim. Bu dönüşüm olmasa bugüne gelemezdim" dedi.