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'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen sürükleyici bölümüyle cuma akşamına damga vurdu

'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu
'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu
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HABERTURK.COM

'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 5.50 izlenme oranı ve 11.95 izlenme payı, AB’de 5.40 izlenme oranı 12.85 izlenme payı, Total’de 4.20 izlenme oranı 9.55 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Twitter’da yaklaşık 4 saat TT listesinin zirvesinde yer alarak gündeme oturdu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE KADINA KARŞI ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yayınlanan bölümde, hakkında hakaret davası açıldığını öğrenen Kıvılcım, karşı dava açmaya karar verdi. Yaşananları öğrenen Ömer, Kıvılcım’ın zarar görmemesi için harekete geçti. Öte yandan kocasının şiddet uyguladığı ünlü bir kadına yardım eden Kıvılcım ve Pembe’nin görüntülerinin televizyonda yayınlanması üzerine şiddet mağduru olan Arzu, Kıvılcım’dan şahit olmamasını istedi.

Kadına karşı şiddete dikkat çekilen bölümde Kıvılcım’ın, Arzu’yu eşinden ayrılması için destek olduğu anlar izleyenlerin beğenisi topladı. Doğa ve Fatih’in arasındaki gerilimin büyüdüğü bölümde ilk kez annesini dinlemediği için pişman olduğunu itiraf eden Doğa, dondurduğu üniversite hayatına herkesten gizleyerek geri dönmeye karar verdi.

Bölümün final sahnesinde ise Pembe, Alev ile arasındaki buzları eritmek için iş teklifiyle organizasyon şirketine gitti. Alev’in iflas etmek üzere olduğunu öğrenen Abdullah’ın da aynı sırada şirkete ellerinde çiçeklerle gelmesi herkesi şoke etti.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Ömer’in yakınlaşmaya başlaması dikkat çekiyor. Nursema’nın Umut’la buluştuğu anların ekrana geldiği tanıtımda Pembe ve Alev arasındaki krize Kıvılcım da dahil oluyor. Kıvılcım’ın, Doğa’ya “Boşanıyor musun?” sorusu ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 7. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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