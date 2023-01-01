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EYT prim detayları netlik kazandı!

EYT ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Söz konusu açıklamanın ardından EYT'den yararlanabilecek vatandaşlar konuyla ilgili detayların araştırmasına başladı! İşte EYT ile merak edilen soruların yanıtları...

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  • EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili resmi açıklamaları yaptı. Uzun zamandır beklenen EYT konusu netlik kazandı. Vatandaşlar tarafından merak edilen, "EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?

    EYT’LİLER KAÇ GÜN PRİME TABİ?

    Sigorta başlangıç tarihim 01.07.1997. Mevcut prim günüm 5135. Size sormak istediğim iki husus var:

    1-Ben EYT kapsamında mıyım?

    2- EYT kapsamında isem ödemem gereken prim gün sayısı 5000 mi, 5900 mü? (Metin B.)
  • EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?

    8 Eylül 1999 tarihine kadar normal emeklilikte yaş koşulu aranmıyordu. Sadece prim günü eksik olan kişilere tanınan kısmi emeklilikte yaş koşulu vardı. Bu koşullar çalışma statülerine göre değişiyordu. Sorunuzun cevabına geçmeden önce 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik koşullarını hatırlatmak istiyorum. Statüye göre koşullar şöyle idi:

    SSK (4A):

    Normal emeklilik: Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

    Kısmi emeklilik: 15 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve 3600 prim günü.
  • EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?

    BAĞ-KUR (4B)

    Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

    EMEKLİ SANDIĞI (4C)

    Normal emeklilik: Kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet.

    Kısmi emeklilik: On yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş.

    4447 Sayılı Kanun ile emeklilik için kademeli yaş koşulu getirildi ve SSK’lıların prim günleri de kademeli olarak 5975 güne çıkartıldı.
  • EYT için kaç prim günü gerekiyor? EYT için kaç gün prim var, EYT'liler kaç gün prime tabii tutulacak?

    Sorunuza gelince, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamındadır. Çıkartılacak EYT düzenlemesinin ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Beklenti, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullar ile emeklilik hakkının verilmesi yönünde. Düzenleme bu şekilde hayata geçerse SSK’lılar için normal emeklilikte 5000, kısmi emeklilikte 3600 prim gününü doldurmaları yeterli olacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı iştirakçileri için ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü doldurmak gerekecek.

    Aksi bir düzenleme olursa, yani 4447 Sayılı Kanun ile getirilen 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim günü aranırsa, düzensiz işlerde çalışmış, prim günleri yetersiz kişiler yeni bir mağduriyet ile karşı karşıya kalacaklar demektir.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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