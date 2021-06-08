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Ezgi Mola'ya açılan davada yeni gelişme

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek

Ezgi Mola'ya açılan davada yeni gelişme! Musa Orhan'a yönelik sözleri nedeniyle... - Magazin haberleri
Ezgi Mola'ya açılan davada yeni gelişme
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DHA

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

BASİT YARGILAMA

Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Basit yargılama usulü, Asliye Ceza Mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından uygulanabilen ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen özel bir ceza muhakemesi yöntemi.

'ÖZÜR DİLEMEKTEN İMTİNA ETTİ'

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola Hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" dedi.

EZGİ MOLA'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlardan sonra Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek yağdı ve Twitter'da #EzgiMolaYalnızDeğildir hashtag'i açıldı. Kendisine destek olanlara teşekkür eden oyuncu, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" ifadelerini kullandı.

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