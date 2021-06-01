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Musa Orhan davası başladı! Şoke eden suçlama!

Batman'da, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçladı

BU KADAR OLMAZ! Son dakika: Musa Orhan davası başladı! Şoke eden suçlama!
Musa Orhan davası başladı! Şoke eden suçlama!
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DHA

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er'in (18),bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI"

DHA'da yer alan habere göre Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

AVUKAT, İPEK'İN BABASINI SUÇLADI

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada avukatların savunmasıyla devam etti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Musa Orhan'ın avukatı İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu. Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.

"TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ" İDDİASI

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

DURUŞMA 16 EYLÜL'E ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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