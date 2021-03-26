Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, bu hafta sonu Bahreyn'le start alacak. 23 etaptan oluşacak F1 sezonunun 12 Aralık'ta Abu Dabi Grand Prix'siyle son bulması planlanıyor. Takımlar, Bahreyn Grand Prix'si öncesi test sürüşlerini gerçekleştirdi ve yeni sezona hazırlandı. İşte Formula 1'de yeni sezon öncesi yaşanan gelişmeler:

ALONSO GERİ DÖNDÜ

2 yıllık bir aranın ardından Fernando Alonso, 39 yaşında Formula 1'e geri dönüyor! İki kez dünya şampiyonluğu yaşamış olan İspanyol pilot, Alpine (Renault F1 Takımı'nın yeni adı) ile podyum kovalayacak.

Alpine yeni sezonda A521 adını verdikleri otomobil ile boy gösterecek. A521; mavi, beyaz ve kırmızı renkleriyle Alpine’in motor sporlarındaki mirasını temsil ediyor. Otomobil, gücünü Fransız üreticiye F1 için 45 yıldır aralıksız olarak hizmet veren Viry-Chatillon tesislerinde tasarlanıp geliştirilen Renault E-Tech 20B 1.6L V6 motordan alacak.

Takım ile ikinci yılına giren 24 yaşındaki Estaban Ocon ise 2020 Sakhir Grand Prix Yarışı'nda Formula 1’de ilk defa podyumda boy göstermişti. Ocon, 2020 sezonundaki başarısını daha yukarıya taşımak için mücadele edecek.

ASTON MARTIN, İNGİLİZ YEŞİLİYLE GERİ DÖNDÜ

Kanadalı pilot Lance Stroll'un babası Lawrance Stroll'un ortakları arasında yer aldığı konsorsiyumun sahibi olduğu Racing Point takımı, Aston Martin adını aldı. İngiltere'nin Ferrari'si olarak bilinen Aston Martin, İngiliz yarış yeşiliyle 61 yıl sonra gridde olacak.

PEREZ İLK KEZ 'CONTENDER' TAKIMDA

Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Sergio Perez, yeni sezonda Red Bull-Honda Formula 1 Takımıyla boy gösterecek. 2011'de başladığı F1 kariyerinde 10 kez podyuma çıkan Perez, tek birinciliğini geçen sezon Sakhir Grand Prix'sinde elde etmişti. Sezonun bitimine kısa süre kala eski adıyla Racing Point'le yola devam etmeyeceği duyurulan Meksikalı, Alexander Albon'da umduğunu bulamayan Red Bull-Honda'dan teklif aldı. İlk kez bu kadar iddialı bir otomobille yarışma fırsatı bulacak olan Perez'in neler yapacağı da merak konusu.

2017'DEKİ KURALLAR SON KEZ UYGULANACAK

2014'te emeklemeye başlayan turbo hibrit çağı, 2017'de yeni kurallarla altın çağını yakalamıştı. Takım mühendislerinin katkılarıyla otomobillerin 'maksimum' hıza ulaşması, yarış içindeki geçiş sayısını düşürmüş ve Formula 1 de azalan ilgi sonrası yeni kuralları hayata geçirmeyi planlamıştı. Koronavirüs pandemisi ise yeni dönemin başlangıcını 2022'ye erteledi.

F1'E DE HARCAMA LİMİTLERİ GELDİ!

Formula 1'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle takımların harcama limiti 175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşürüldü. Buna göre, takımların 2021 yılı için 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı 145 milyon dolara, 2022 için 140 milyon dolara, 2023 için ise 135 milyon dolara indirildi. Bütçe sınırı, takımların araç performansı üzerinde yaptığı harcamaları kapsarken, reklam giderleri, pilot ücretleri ve en yüksek maaşlı 3 personelin ücretleri bu sınıra dahil edilmiyor. Diğer yandan Bir takım şampiyonayı ne kadar geride bitirirse gelecek sezon aracını geliştirmek için o kadar fazla süre rüzgar tüneli testi yapabilecek.

SCHUMACHER SOYADI YENİDEN F1'DE!

Schumacher soyadı Formula 1'e geri döndü. F1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Haas F1 Takımı'yla yarışacak. 21 yaşındaki Alman Pilot, kısaltma olarak ise babasının kullandığı 'MSC' kısaltmasını kullanacak. Schumacher, aynı zamanda Haas takımının sponsorlarından da olan Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu 21 yaşındaki pilot Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olacak.

VETTEL, ASTON MARTIN'E GEÇTİ

Kariyerinde dört şampiyonluk bulunan Alman pilot Sebastian Vettel, yeni sezonda Aston Martin ile boy gösterecek. Red Bull takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018'de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes'ten Lewis Hamilton'a kaptırmıştı. Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019'daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'in gölgesinde kalmıştı.

FERRARI'NİN MOTORU SORU İŞARETİ

Geçen sezon, son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Ferrari'de yeni sezon öncesinde en büyük merak konusu, motorun iyileştirip iyileştirilmediği. FIA ile yapılan gizlilik anlaşması sonrasında motor gücünde düşüş yaşayan İtalyan takımı özellikle düzlüklerde çok yavaş kalmıştı. Yeni sezon öncesinde iyi sinyaller veren Ferrari'nin motor tedariği sağladığı diğer takım Alfa Romeo da testlerde başarılı göründü. Ferrari'nin geçen sezon kaybedilen 60 beygirlik gücün 40-45 arasını yeniden kazandığı öne sürülüyor.

Ferrari, 2021 sezonundan itibaren yürürlüğe giren handikap kuralı gereği şampiyonayı ilk 5’te bitiren rakiplerine göre yeni aracının gelişimi için rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirdi. SF21 adındaki yeni aracı için tanınan geliştirme haklarını, arka süspansiyon ve vites kutusu için kullanan takım, otomobilin motor muhafazası, ön kanadı, yanlardaki aero parçaları ve burnundaki değişikliklerle dikkati çekti. Testlerde 404 tur atarak sağlamlık konusunda geçer not alan Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, bu sezon 3’üncülük hedeflediklerini söyledi.



MERCEDES'İN SORUNLARI NE KADAR CİDDİ?

Hem takım hem de pilotlar klasmanında üst üste 7 şampiyonluk elde ederek rekor kıran Mercedes, sezon öncesinde sorunlar yaşadı. Sözleşmesi sona eren Lewis Hamilton'la önce 5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı şeklinde haberler çıktı, bu kadar uzun süreli sözleşmenin son anda şirket CEO'su tarafından iptal edildiği öne sürüldü. Son olarak Hamilton'la bir yıllık sözleşme imzalanması kafa karışıklıklarına neden oldu.

Diğer yandan sezon öncesi testlerinde sadece 304 tur atan Mercedes, aracını en az deneyen takım oldu. İlk test gününde Bottas vites kutusundaki arıza nedeniyle, Hamilton da kum fırtınası nedeniyle pistte kalamayınca sağlıklı veri toplanamadı. Diğer yandan Mercedes’in motor ve şanzıman sağladığı Aston Martin’in de benzer arızalar sebebiyle 314 tur atabilmesi, dayanıklılık sorularını beraberinde getirdi.

RED BULL İÇİN O SENE BU SENE Mİ?

AA'da yer alan habere göre Geçen sezon takımlar klasmanını Mercedes’in arkasında 2. sırada bitiren Red Bull-Honda, kendi adına belki de son yılların en iyi test performansını sergiledi.

Bu sezonun sonunda F1’den ayrılacak Honda, 2022 için geliştirdiği motor projesini öne almıştı. Red Bull’un yeni aracı RB16B’nin, Mercedes motorlu otomobillerden geri kalmayan düzlük hızı, Japon üreticinin kayda değer bir güç artışı elde ettiğinin ipuçlarını verdi.

Virajlarda da daha stabil gözüken ve pistte geçirdiği 369 tur süresince herhangi bir arızayla karşılaşmayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Verstappen, 1 dakika 28.960 saniyeyle testlerin en hızlı turuna imza attı.

Red Bull’un alt takımı AlphaTauri-Honda ise 422 turla 2021 sezon öncesi testlerinin pistte en fazla kalan takımı unvanını, Alfa Romeo ile paylaştı.

Turbo hibrit çağının başladığı 2014’ten beri Mercedes’e zıt bir tasarım felsefesi olan Red Bull’un oluşturduğu olumlu izlenim, Mercedes'in yıllardır başarılı olan düşük rake açısı (otomobilin arka tarafının yerle arasındaki yükseklik) formülünün, 2021 değişikliklerinden olumsuz etkilenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Mercedes ve 2020 aracıyla (Racing Point RP20) onun tasarımını adeta kopyalayan Aston Martin dışındaki takımlar, yüksek rake açısı konseptini benimsiyor. Bu öngörünün doğruluk payı olup olmadığını zaman gösterecek.

SIR HAMILTON 'TARİHİN EN İYİSİ' OLMAK İSTİYOR

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, Michael Schumacher'i geride bırakmak istiyor. Formula 1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan iki pilotundan biri olan İngiliz sporcu, bu sezon da zafere ulaşması durumunda istatistiksel olarak tarihin en iyisi olacak. Diğer yandan 35 yaşındaki pilot, bu sezon "Sir" unvanıyla yarışacak. Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu. Formula 1'in en fazla yarış kazanan (95) ve en çok "pole" pozisyonu elde eden (98) sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.

YARIŞ SAYISI TARİHTE İLK KEZ 23 OLDU

Formula 1'de 2021 sezonu tarihte en çok yarışı kapsayan sezon olacak. Geçen sezon koronavirüs kaynaklı iptallerin yaşanmaması durumunda Hollanda 1985'ten bu yana ilk, Suudi Arabistan ise tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

DEĞİŞEN KURALLAR

2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobillerinin, 2020'de son kez pistlere çıkması planlanıyordu. Fakat yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını, kural değişikliğinin 2022’ye sarkmasına yol açtı. F1 yönetimi, 2022 reformu öncesindeki son sezonu daha heyecanlı kılmak için de bazı kural değişikliklerine gitti.

- Organizasyonun lastik tedarikçisi Pirelli, daha dayanıklı lastikler üretmek adına kolları sıvadı. İtalyan firma, bunun mümkün olabilmesi için otomobillerin ürettiği yere basma kuvvetinin düşürülmesini talep etti. Bu nedenle 2021 otomobillerinde tabanın, arka lastiklerin önündeki kısmı daraltıldı ve taban üstündeki yarıklar yasaklandı.Difüzörün üstündeki kanatçıklar 5, arka fren kanallarındaki kanatçıklar ise 4 santimetre kısaltıldı.

- Mercedes’in geçen sezon kullandığı ve DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistem yasaklandı. Mercedes sürücüleri, bu sayede ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirebiliyordu. Motorların asgari ağırlığının 145’ten 150 kiloya yükseltilmesiyle araçların ağırlığı da 746’dan 752 kiloya çıktı.

- Daha önce takımlara bırakılan lastik setleri kullanımı da standart hale getirildi. Önceki yıllarda hangi hamurdan, kaç set lastik kullanacağına takımlar karar veriyordu. Fakat bu sezonki yarışlarda tüm takımlar, 2 set sert, 3 set orta, 8 set yumuşak hamurlu lastik kullanacak.

FORMULA 1 TAKIMLARI

- Alfa Romeo Racing - Ferrari C41

Pilotlar: Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi

- AlphaTauri-Honda AT02

Pilotlar: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda

- Alpine-Renault A521

Pilotlar: Fernando Alonso, Esteban Ocon

- Aston Martin-Mercedes AMR21

Pilotlar: Sebastian Vettel, Lance Stroll

- Ferrari SF21

Pilotlar: Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr.

- Haas-Ferrari VF-21

Pilotlar: Nikita Mazepin, Mick Schumacher

- McLaren-Mercedes MCL35M

Pilotlar: Daniel Ricciardo, Lando Norris

- Mercedes F1 W12 EQ Power+

Pilotlar: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

- Red Bull Racing-Honda RB16B

Pilotlar: Sergio Perez, Max Verstappen

- Williams-Mercedes FW43B

Pilotlar: Nicholas Latifi, George Russell