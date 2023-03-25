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Haberler Teknoloji F7 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F7 Tuşu Hangisi?
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F7 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F7 tuşu hangisi?

Bilgisayarların en temel giriş öğesi konumunda olan klavyeler; üzerinde yer alan ve sayısı modellere göre farklılık gösteren 101 ile 105 arasında tuş bulunan bir aygıttır. Harfler, rakamlar ve özel tipografik birtakım karakterlerden oluşan bu tuşlar, bilgisayara gönderilecek komutların iletilmesine ve veri girişine olanak sağlamaktadır. Peki, bu tuşlardan bir tanesi olan F7 tuşu ne işe yarar? F7 tuşu nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F7 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F7 Tuşu Hangisi?
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Klavye üzerinde diğer tuşların kullanımından farklı olarak, bazı temel komutları meydana getirmekle görevlendirilmiş tuşlar, fonksiyon tuşları olarak tanımlanmaktadır ve F7 tuşu da fonksiyon tuşları arasında yer alır. Peki, F7 tuşu nerede? Klavyede F7 tuşu hangisi? İşte tüm detaylarıyla F7 tuşu…

F7 Tuşu Nedir?

F7 tuşu; genellikle işletim sistemi ya da yazılım üzerine atanan kısayolları ifade eden ve bunları yerine getirmekle görevlendirilen fonksiyon tuşlarından bir tanesidir. Bilgisayar kullanıcıları arasında en çok bilinen görevi, özellikle Microsoft programlarında yazım kuralları kontrolünü gerçekleştirmek olsa da F4 tuşu, bundan başka özelliklere de sahiptir. Yazımızın devamında yer alan F7 Tuşu Ne İşe Yarar başlığı altında, bu tuşa atanmış olan tüm görev ve özellikleri bulabilirsiniz.

Klavyede F7 Tuşu Nerede?

Bilgisayar üzerindeki birtakım temel komutları gerçekleştirmekle görevlendirilmiş olan F7 tuşu ve diğer fonksiyon tuşları klavyelerin en üst kısmında bulunmaktadır. Bu tuşlardan bir tanesi F7 tuşu ise F6 ile F8 tuşları arasında yer almaktadır.

F7 Tuşu Ne İşe Yarar?

F1’den başlayan ve F12’ye kadar devam eden fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F8 tuşuna atanan görev ve özellikler şu şekilde listelenebilir:

  • Microsoft Office programlarında oluşturulan bir belgede, F7 tuşuna basılması halinde yazım kuralları ve dil bilgisi denetimi yapılmaktadır.

  • Bir Word belgesinde, seçili olan bir metin üzerinde Shift tuşuyla birlikte kullanılırsa (Shift+F7) metin üzerinde sözlük taraması gerçekleştirir ve eş anlamlılar sözlüğünü açar.

Bir fonksiyon tuşu olan F7 tuşunun tüm görev ve özelliklerini aktardıktan sonra diğer fonksiyon tuşlarının görevlerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Tıpkı F1 tuşu gibi bazı bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında (Chrome, Mozilla, Explorer) açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Microsoft Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Word üzerinde açıl olan bir pencereyi büyütmek için Ctrl+F10 tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word belgesi üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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