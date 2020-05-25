Fabrika işçisi hurda malzemeden kamyonet yaptı

AA

Kentteki bir lastik fabrikasında işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Mustafa Özsoy'un 6 ayda tasarladığı ve 10 günde yaptığı kamyonet, görenlerin dikkatini çekiyor.

Özsoy, hurda otomobil parçaları ve demir parçalarla tasarladığı yaklaşık 500 kilogramlık kamyonetiyle Gölcük ilçesindeki bağında işlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Tasarladığı araçla çevresindekilerin takdirini toplayan Özsoy'un 30 metrekarelik atölyesinde yaptığı kamyonetinde, hız sabitleme ve koldan çalışma özellikleri de bulunuyor.

- "Araç yaklaşık 3 bin 500 liraya mal oldu"

Özsoy, AA muhabirine, hobi olarak araba ve deniz motorlarıyla ilgilendiğini, boş vakitlerinde ihtiyaçlarına göre farklı tasarımlarda ürünler yaptığını söyledi.

Kamyoneti ihtiyaç duyduğu için tasarladığını belirten Özsoy, elinde de araç yapımında kullanabileceği birçok malzemenin bulunduğunu anlattı.

Aracı bağ ve bahçelerinde kullanmak için yaptığını dile getiren Özsoy, "İşimden arta kalan zamanlarda 10 günde böyle bir araç ortaya çıkardım. Birçok malzemeye para vermediğim ve işçiliğini ben yaptığım için araç yaklaşık 3 bin 500 liraya mal oldu." diye konuştu.

Özsoy, aracın tasarımının kendisine ait olduğunu, elektrik tesisatı ile montajını da kendisinin yaptığını söyledi.

Aracın LPG ile çalıştığını belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Araç yaklaşık 45 derecelik eğimlerden çıkabiliyor, birçok ihtiyacımızı da görüyor. Aracı yaparken matkap tezgahı, kaynak ve taşlama motoru kullandım. Son derece rahat ve kullanışlı bir araç. Yaklaşık bir ton yük taşıyabiliyor, 80-90 kilometre hız yapabiliyor. Araçta bir otomobilin motorunu kullandım. Geri kalan parçaları da topladığım hurdalardan oluşuyor. Şu an araca bir isim koymadım ama bundan sonraki hedefim bu aracın denizde gidenini yapmak. Zaten kafamda da planladım. İnşallah burada yaptığım araçla Gölcük'ten Körfez ilçesine geçmeyi düşünüyorum."

Aracın bağ ve bahçe işlerinde çok kullanışlı olduğunu ifade eden Özsoy, aracı ilk görenlerin çok şaşırdığını, bazılarının da satın almak istediğini sözlerine ekledi.