Sosyal ağ Facebook, 13 Mart’ta başlayan erişim sorunu ile ilgili olarak resmi açıklama yaptı.

Facebook’un yanısıra bünyesindeki diğer platformlar Messenger, Instagram ve WhatsApp’ın da küresel olarak çökmesinin nedeni olarak, sosyal ağın sunucu ayarlarındaki değişiklik gösterildi.

EN SOSYAL ÇÖKÜŞ!

FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook’un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim sorunuyla ilgili olarak, şu ifadelere yer verildi:

“Dün, bir sunucu konfigürasyon değişikliğinin bir sonucu olarak, birçok kişi uygulamalarımıza ve hizmetlerimize erişmekte zorlandı. Şimdi sorunları çözdük ve sistemlerimiz düzeliyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz ve herkesin sabrını takdir ediyoruz.”